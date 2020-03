Ulay © Andrew H. Walker/AFP

O artista alemão Ulay, pioneiro na performance artística e antigo companheiro de Marina Abramović, morreu, esta segunda-feira, aos 76 anos.

A notícia foi confirmada pela fundação Ulay, através de uma publicação na sua página oficial de Facebook: "É com imensa tristeza que vos informamos da morte de um dos maiores artistas do nosso tempo, o pioneiro da fotografia Polaroid, o pai da arte da performance, o mais radical, o único Ulay, que partiu para uma outra viagem".

Ulay (nome artístico de Frank Uwe Laysiepen), nasceu em 1943, em Solingen, na Alemanha.

Ganhou reconhecimento na década de 1970, com as suas experiências na arte Polaroid e na performance artística, tendo colaborado durante 12 anos com a sua então companheira, a artista sérvia Marina Abramović.

Ulay e Marina Abramović alcançaram grande celebridade com uma performance, em 1988, na Grande Muralha da China, na qual os dois caminharam, a partir de cada ponta da muralha, tendo-se encontrado no meio e, silenciosamente, despedido um do outro.

Voltaram a encontrar-se em 2010, durante uma performance de Abramović no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, chamada "The Artist Is Present" ("A Artista Está Presente"), na qual a performer olhava silenciosamente os espectadores que se sentavam à sua frente. Ulay surpreendeu Abramović, aparecendo enquanto espectador da performance, levando a artista a quebrar a personagem e a mover-se, pela primeira vez, ao dar as mãos a Ulay, num momento emotivo.

A própria Marina Abramović já reagiu publicamente à morte de Ulay, com uma publicação na página de Instagram do Instituto Marina Abramović.

"É com grande tristeza que sei hoje da morte do meu amigo e antigo companheiro Ulay. Ele era um artista e um ser humano excecional, que vai deixar uma profunda saudade", afirmou Abramović. "A sua arte o seu legado viverão para sempre."

Um dos últimos projetos de Ulay foi o filme "Project Cancer", em 2013, no qual é documentado a vida do artista após ter sido diagnosticado com cancro