Morreu um dos mergulhadores que resgatou jovens de gruta na Tailândia

Beiret Bureerak, militar dos comandos da Marinha tailandesa

Por Cátia Carmo 27 Dezembro, 2019 • 18:23

Um militar dos comandos da Marinha tailandesa, que participou no resgate de 12 rapazes e do seu treinador de futebol numa gruta no norte da Tailândia, no verão do ano passado, morreu na sequência de uma infeção no sangue que contraiu durante o salvamento, avançou a Marinha do país esta sexta-feira.



Beiret Bureerak estava a receber tratamento desde essa altura, mas o seu estado de saúde piorou nas últimas semanas.

Recorde-se que durante a operação de resgate já tinha morrido outro mergulhador dos comandos da Marinha tailandesa, Saman Kunan, depois de entregar uma reserva de oxigénio a uma das crianças.

Os rapazes e o treinador ficaram presos a 23 de junho de 2018 e foram todos resgatados, sãos e salvos, a 10 de julho do mesmo ano.