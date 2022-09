Morte de Isabel II: Zelensky expressa sinceras condolências por "perda irreparável"

A rainha morreu aos 96 anos na Escócia © Facundo Arrizabalaga/EPA (arquivo)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou esta quinta-feira as mais "sinceras condolências" em nome do povo ucraniano pela "perda irreparável" que representa a morte da rainha Isabel II.

Numa publicação na rede social Twitter, o presidente ucraniano disse que "foi com profunda tristeza" que soube da morte da monarca britânica.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Em nome do povo ucraniano, Volodymyr Zelensky expressa as sinceras condolências à família real, a todo o Reino Unido e aos países da Commonwealth por esta "perda irreparável".

"Os nossos pensamentos e orações estão com vocês", disse.

A Rainha Isabel II morreu hoje aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi hoje anunciado pela família real.

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]", anunciou o Palácio de Buckingham em comunicado, numa referência a Carlos e Camila.

A notícia foi conhecida após membros próximos da família real terem viajado hoje subitamente para Balmoral para estar com a rainha após um comunicado dando conta da preocupação dos médicos com o estado de saúde da monarca de 96 anos.