A prefeitura de Mirandópolis, cidade paulista de 30 mil habitantes, situada a cerca de 600 km a norte de São Paulo, decidiu reabrir o comércio, apesar da pandemia.

O prefeito Everton Sodário, um aliado de Jair Bolsonaro, contrariou as indicações de João Doria, o governador estadual, de cumprir rigorosamente o isolamento, e seguiu as recomendações do presidente da república de dar prioridade à economia, por pressão dos empresários da região.

Nem todos os mirandapolenses, no entanto, são tão inconscientes quanto o seu prefeito - e o seu presidente.

Um deles resolveu então convencer os seus conterrâneos da necessidade imperiosa do confinamento de forma apelativa.

O homem anda a circular pela cidade com uma foice, de brinquedo, um manto preto e a máscara do filme clássico de terror "Gritos", a simbolizar a morte.

Dirige-se às pessoas, sobretudo as mais velhas, e aconselha-as a ir para casa ficar de quarentena.

"A maioria da população é do grupo de risco. Só tem idosos. Eles precisam se conscientizar e ficar em casa", disse a "morte" de Mirandópolis, ao jornal regional Hoje Mais.

Os transeuntes, mesmo os mais assustados, acatam todos as suas indicações. Menos Everton Sodário, o prefeito bolsonarista, que interpelou a "morte" na rua com irritação.

O interior do estado de São Paulo, de longe o mais atingido pelo Covid-19, é considerado pelas autoridades sanitárias a região com mais potencial de crescimento de casos de infetados com o vírus.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil.