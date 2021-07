Mortes de migrantes que chegam à Europa por mar mais do que duplicaram

© Flavio Gasperini/EPA

O número de migrantes que morreram no mar enquanto tentavam chegar à Europa mais do que duplicou este ano, revelou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Segundo estatísticas divulgadas pela OIM num novo relatório, pelo menos 1.146 pessoas morreram no mar a tentarem chegar à Europa na primeira metade de 2021.

Em 2020, tinham morrido 513 pessoas no mesmo período, enquanto em 2019 se registaram 674 mortes nessas circunstâncias.

A agência do sistema das Nações Unidas apelou aos Estados para que tomem medidas urgentes para impedir as fatalidades entre migrantes.