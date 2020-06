Mortes por Covid-19 ultrapassam marca das 494 mil e dos 9,8 milhões de infetados

A Europa totalizou às 12h00 deste sábado, 195.655 mortes e 2.622.813 casos © AFP

Por Lusa 27 Junho, 2020 • 14:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia de Covid-19 já matou, pelo menos, 494.337 pessoas e infetou 9,8 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 12h00 deste sábado, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 12h00 deste sábado, 9.823.840 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em finais de dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 4.882.900 agora são considerados curados.

Porém, a AFP avisa que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, pois alguns países estão a testar apenas casos graves com internamento, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Desde a última contagem, às 20h00 de sexta-feira, foram registados em todo o mundo mais 3566 novas mortes e 139.350 novos casos de Covid-19.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e de casos, com 125.039 mortes e 2.467.837 casos.

Pelo menos 670.809 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 55.961 óbitos e 1.274.974 casos, o Reino Unido, com 43.414 mortes (309.360 casos), a Itália, com 34.708 mortes (239.961 casos) e a França, com 29.778 mortos (199.343 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que apresenta mais mortos face à população, com 84 mortes por 100 mil habitantes, seguida pelo Reino Unido (64), Espanha (61), Itália (57) e Suécia (52).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.438 casos (21 novos entre sexta-feira e este sábado), incluindo 4634 mortes e 78.444 curas.

A Europa totalizou às 12h00 deste sábado, 195.655 mortes e 2.622.813 casos, os Estados Unidos e o Canadá 133.592 mortes (2.570.572 casos), a América Latina e Caraíbas 108.222 mortes (2.369.242 casos) a Ásia 32.439 mortes (1.183.439 casos), o Médio Oriente 15.046 mortes (708.759 casos), África 9.250 mortes (359.944casos) e a Oceânia 133 mortes (9.109 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Portugal, com 1561 mortes registadas e 40.866 casos confirmados é o 28.º país do mundo com mais óbitos e o 35.º em número de infeções.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19