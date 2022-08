Morto homem armado que tentou invadir um escritório do FBI em Ohio

© Cristobal Herrera/EPA (arquivo)

Um homem armado que tentou invadir os escritórios do FBI em Cincinnati, no estado de Ohio, na quinta-feira, foi morto pelas forças da ordem depois de várias horas de confrontos.

O incidente no escritório do FBI (Federal Bureau of Investigation) em Cincinnati surge numa altura em que as autoridades alertaram para um aumento das ameaças contra agentes federais nos dias que se seguiram às buscas na segunda-feira na propriedade Mar-a-Lago do ex-presidente Donald Trump, na Florida.

O FBI, a polícia federal americana, disse num comunicado que uma pessoa armada tinha tentado "invadir" os seus escritórios de Cincinnati, Ohio, no início da manhã de quinta-feira.

"O alarme disparou e chegaram agentes armados do FBI, e o suspeito fugiu", disse a polícia federal.

Fontes policiais disseram que o homem tinha um colete à prova de bala e foi perseguido numa autoestrada, tendo depois abandonado o carro em que seguia em estradas rurais próximas, delimitadas por bosques e campos agrícolas à saída da autoestrada Interestadual 71, a cerca de 45 milhas (72 quilómetros) a nordeste de Cincinnati.

"Uma vez o veículo parado, houve uma troca de tiros entre a polícia e o suspeito", disse a polícia federal.

O homem fugiu para um campo de milho, onde foi cercado pela polícia, que tentou sem sucesso negociar com ele a rendição às autoridades, disse à noite um porta-voz da polícia de Ohio.

O homem de 42 anos morreu no local, depois de ter apontado a sua arma contra os oficiais, que dispararam.

O diretor do FBI, Christopher Wray, anunciou na quarta-feira que o FBI tinha recebido ameaças após a busca à casa de Trump, chamando-lhes "deploráveis e perigosas".