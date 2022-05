Kiev diz que russos entraram no complexo industrial. Moscovo anuncia novo cessar-fogo na Azovstal

Uma imagem de satélite do complexo siderúrgico Azovstal, em Mariupol © AFP

Depois de ter iniciado uma nova ofensiva por ar, terra e mar, as forças russas já conseguiram entrar no complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol. Ao início da noite, o Ministério russo da Defesa anunciou um novo cessar-fogo para os próximos três dias, entre as 08h00 e as 18h00, para a retirada de civis.

"As forças armadas russas vão abrir um corredor humanitário entre as 8h00 e as 18h00 dos dias 5,6 e 7 de maio na Azovstal para a retirada de civis", informou.

Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara de Mariupol anunciou que havia civis sob "combates violentos" na Azovstal, acrescentando que tinha perdido o contacto com os militares ucranianos encurralados nas caves do complexo siderúrgico.

Entretanto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky pediu a ajuda do secretário-geral da ONU, António Guterres, para "salvar" os feridos retidos no local.

"As pessoas que se encontram no local correm perigo de vida. Pedimos que nos ajude a salvá-las", disse Zelensky a Guterres numa conversa telefónica, destacando a necessidade de "ajudar a retirar todos os feridos de Azovstal".



As autoridades ucranianas tentaram estabelecer hoje quatro pontos de recolha de cidadãos em Mariupol, mas advertiram de que a situação da segurança é "muito difícil", nas palavras da vice-primeira-ministra, Iryna Vereshchuk.



Segundo Kiev, entre as ruínas da cercada cidade portuária do sudeste da Ucrânia, há mais de 10.000 habitantes sem água, comida, medicamentos e eletricidade.