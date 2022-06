Moscovo assina acordo de geminação com cidade de Lugansk

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin © Mikhail Metzel/EPA

A câmara de Moscovo comprometeu-se esta sexta-feira a prestar assistência humanitária e ajudar à reconstrução da cidade de Lugansk, no leste da Ucrânia, no âmbito de um acordo de geminação assinado com as autoridades locais pró-russas.

O acordo foi assinado pelo presidente da câmara de Moscovo, Serguei Sobyanin, e o seu homólogo da capital da república popular de Lugansk, Manolis Pilavov, noticiou a agência russa TASS.

Antes de lançar a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, declarada por forças separatistas que estavam em luta com Kiev desde 2014, com apoio de Moscovo.

Pilavov está à frente do município desde o final de 2014, depois da declaração de independência dos separatistas pró-Moscovo e de o Governo de Kiev ter mudado a autoridade administrativa da região de Lugansk para Severodonetsk, atualmente sob ataque das forças russas.

O acordo de geminação foi assinado em Lugansk, que faz parte do Donbass, juntamente com a região de Donetsk.

"Delineámos conjuntamente planos para a restauração de Lugansk, a criação de uma vida normal de paz aqui", declarou Sobyanin.

O autarca disse que a cidade de Moscovo "prestará assistência humanitária para ajudar a restaurar as infraestruturas sociais e de engenharia" de Lugansk, mas também de Donetsk.

"A nossa tarefa é ajudar Lugansk a restaurar a vida normal, não só a paz, a paz foi praticamente restaurada aqui, mas também a restaurar as infraestruturas sociais, de engenharia, para que a cidade funcione como deveria", disse Sobyanin ao visitar as obras de uma escola.

Segundo a TASS, a escola em causa foi "destruída por bombardeamentos das forças de segurança ucranianas". Numa publicação de 2012, anterior à guerra do Donbass, o município de Lugansk informava que a cidade ucraniana tinha acordos de geminação com Cardiff (País de Gales), Lublin (Polónia), Pernik (Bulgária), Szekesfehervar (Hungria), Saint-Étienne (França), Daqing (China), Poti (Geórgia), Vansbro (Suécia) e Rostov-on-Don (Rússia).

Numa publicação da altura, o município de Cardiff referia que a ligação com Lugansk remontava a 1959, quando a Ucrânia era uma república soviética.

Lugansk "é um dos maiores centros industriais da Ucrânia, é um importante centro de transportes, uma cidade universitária e um centro administrativo", segundo a mesma publicação do município britânico.

