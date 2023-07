Moscovo diz ter "travado" tentativa de assassinato do chefe da Crimeia. Suspeito foi detido

© Oleg Petrasyuk/EPA

O serviço de segurança russo FSB garante ter evitado uma tentativa de assassinato do governador da península da Crimeia, anexada por Moscovo, em 2014. Segundo as agências de notícias russas, citadas pela AFP, foi detido um suspeito de nacionalidade russa, que alega ter sido contratado e treinado pelas secretas ucranianas para colocar uma bomba no carro de Sergei Aksyonov.

"Foi travada uma tentativa de assassinato organizada pelos serviços especiais ucranianos contra o chefe da República da Crimeia, Sergei Aksyonov", anunciou o FSB.

Até ao momento, não há qualquer reação por parte de Kiev.

O serviço de segurança russo afirma que o suspeito detido é "um cidadão russo, nascido em 1988, que tinha sido recrutado pelo serviço de segurança da Ucrânia (SBU)". De acordo com as informações divulgadas por Moscovo, o suspeito foi detido enquanto "removia o explosivo do seu esconderijo".

A Crimeia foi anexada por Moscovo em 2014, após um referendo que foi considerado uma "farsa" por parte de Kiev e pelos países ocidentais. A península tem sido alvo de ataques e atentados nos últimos meses, ataques esses que Moscovo atribui a Kiev.