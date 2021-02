Por TSF/Lusa 21 Fevereiro, 2021 • 01:46 Partilhar este artigo Facebook

Destroços de um avião comercial caíram este sábado nos subúrbios da cidade norte-americana de Denver quando o avião teve de voltar ao aeroporto para uma aterragem de emergência, na sequência de uma explosão de um dos seus motores.

Segundo as autoridades, citadas pela agência de notícias Associated Press (AP), o avião conseguiu aterrar em segurança no Aeroporto Internacional de Denver e ninguém a bordo ou no solo ficou ferido.

Fotografias disponibilizadas pelas autoridades policiais mostram alguns destroços de grande dimensão junto a uma casa num bairro localizado a cerca de 40 quilómetros a norte de Denver.

Tyler Thal, morador nesta área, adiantou à AP que, quando estava a passear com sua família, percebeu que um grande avião comercial estava a voar estranhamente baixo e que começou a filmar com o seu telemóvel.

"Enquanto estava a olhar para o avião, vi uma explosão e, em seguida, uma nuvem de fumo e alguns destroços a cair. O avião simplesmente continuou e não o vimos depois disso", relatou.

Também hoje, um avião de carga perdeu parte de um dos motores, que explodiu durante a descolagem do aeroporto Aeroporto de Maastricht Aachen. Os destroços do motor atingiram um carro estacionado numa garagem na cidade holandesa de Utrecht.