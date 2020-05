Mourinho e Inter: um amor especial

© Reprodução capa do jornal Gazzetta Dello Sport

No italiano Gazeta Dello Sport está José Mourinho, dez anos após ter ganho tudo pelo Inter de Milão... Inter Amoure Speciale, um amor especial... o treinador português é citado a dizer: "vou explicar-vos porque é que os inimigos fizeram rumores". E diz que quando saiu do Barcelona, onde esteve como adjunto de Bobby Robson, já sabia que ia vencer a Liga dos Campeões...

No diário espanhol Ás a capa é toda com Bernardo Silva, o avançado português do Manchester City... "Não se pode dar o Real Madrid por morto, que ninguém tem mais experiência que o Real na Champions" ... diz mais Bernardo, que com Guardiola como treinador muda-se de tática em todos os jogos e que o preço de João Félix (pago pelo Atlético de Madrid ao Benfica, os tais 126 milhões) é justo, "ele vale", palavra de Bernardo.

No Mundo Deportivo, é Nélson Semedo... "Semedo mais desejado"... chave mestra para desbloquear os negócios de Pjanic , Lautaro ou Cancelo (outro português) para o Barcelona... o seu valor não para de crescer pela falta de laterais direitos no mercado: o internacional português é pretendido por Juventus, Bayern de Munique, Manchester City, Inter e Paris St Germain contam com ele...

Estamos falados de desportivos...

Nos generalistas,

No Jornal de Angola, a ministra das finanças garante diálogo contínuo e o IRT, equivalente ao nosso IRS, vai ser alterado para garantir justiça social...

O italiano Corriere della Sera, "Ataque do Movimento 5 Estrelas à Lombardia"...

O francês Figaro diz que depois da crise sanitária, há uma ameaça judicial...há mais de setenta queixas contra o governo... empregadores e administradores não são poupados.

No Liberation, o destaque ás eleições municipais... chama-lhes a "quadratura das urnas"..., que, como sabemos, não são quadradas...

O Le Petit Quotidien mostra uma sala de aula, com os alunos devidamente distanciados, as mesas dispostas na diagonal... e só 3 aparecem na fotografia na capa... "As crianças de regresso á escola, contam como foi voltar"...

Em Israel, no Jerusalem Post, há outra sala de aula... a sala 317, onde vai começar no domingo o julgamento de corrupção de Bibi... Bibi é Benjamin Netanyahu o Primeiro Ministro.

No Reino Unido, o Daily Mail mostra uma praia cheia de gente ...o titulo é "algumas pessoas estão na ... praia. Pensam que já terminou (a covid-19), mas não"... para a semana, dez milhões de testes para anticorpos do vírus e resultados em 20 minutos podem pôr o país de novo a trabalhar... pergunta o Daily Mail: pode esta ser a maior esperança que já tivemos?

O Daily Telegraph dá conta de controlos da polícia para aplicar a quarentena...

No Guardian, Boris Johnson aparece na capa... ilibado de corrupção, enfrenta agora um novo inquérito... diz também o Guardian que o primeiro-ministro fez meia-volta e que os trabalhadores estrangeiros do serviço nacional de saúde (médicos, enfermeiros) já não vão ter de pagar uma sobretaxa. E afirma: tendo em conta os sacrifícios que temos visto, os trabalhadores da linha da frente devem ser pensados diferentemente. O Guardian traz ainda um ranking das melhores músicas dos U2...