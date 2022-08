MPLA garante que Eduardo dos Santos vai ter funeral de Estado no final do mês

Por Dora Pires, enviada especial da TSF a Angola 20 Agosto, 2022 • 15:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O porta-voz do MPLA, Rui Falcão, garantiu que José Eduardo dos Santos vai ter um funeral de Estado no final deste mês e os filhos que não tiverem problemas com a justiça angolana vão poder assistir.

"Depois das eleições vamos fazer o ato que ele merece. Não marcamos o calendário da justiça espanhola, decidiram neste quadro e tivemos de tomar as decisões de Estado que se impunham. Vamos fazer o ato de Estado depois das eleições, provavelmente dia 28. Se quiséssemos fazer aproveitamento algum faríamos agora, esta moldura humana que está aqui respeita José Eduardo dos Santos como sempre respeitou. Quem não o respeita é a família. Se não devem nada ao Estado, as filhas podem assistir ao funeral", explicou à TSF Rui Falcão.

Ouça as declarações do porta-voz do MPLA à TSF 00:00 00:00

O membro do MPLA refere-se a Isabel dos Santos, a filha de José Eduardo dos Santos que é arguida no processo de desvio da fundos da Sonangol. No Instagram, Isabel dos Santos confessou que não vai ao funeral do pai.

A cerimónia fúnebre não tem sido tema nos comícios da campanha presidencial de João Lourenço em Angola. O último grande comício em Luanda antes das eleições presidenciais de quarta-feira foi este sábado e o candidato do MPLA prometeu mais emprego e água canalizada para todos na capital angolana.

Angola vai a votos no dia 24 de agosto para escolher um novo Presidente da Republica e novos representantes na Assembleia Nacional.