Mulher confessa-se culpada após fingir o próprio rapto na Califórnia

A norte-americana Sherri Papini confessou esta segunda-feira que fingiu o próprio rapto em 2016, obrigando a três semanas de buscas das autoridades dos Estados Unidos. Durante o julgamento também disse que mentiu ao FBI.

A mulher de 39 anos da cidade californiana de Redding não deu nenhuma explicação sobre o plano do rapto ou para o facto de ter dito que duas "mulheres hispânicas" a sequestraram à mão armada e a acorrentaram a um poste durante três semanas, enquanto a privaram de comida e a espancavam, conta o jornal The Guardian.

Há alguns anos que as questões sobre a natureza do desaparecimento de Papini estavam envolvidas no ceticismo do relato. Depois, a norte-americana concordou em assumir que mentiu, num acordo alcançado com os procuradores durante a semana passada, mais de um mês depois de o FBI ter anunciado que foi ela a encenar o rapto.

Sherri Papini tinha, afinal, passado os 22 dias nos quais esteve desaparecida na casa de um ex-namorado, no sul da Califórnia, a quase 1000 quilómetros de casa. Os investigadores concluíram que infligiu os ferimentos a si própria ou pediu ao seu ex-namorado que o fizesse por ela.

Papini tinha várias lesões autoinfligidas, incluindo um nariz inchado e uma "marca" no ombro direito. Tinha outros hematomas e erupções cutâneas noutras partes do corpo, como marcas de amarras nos pulsos, tornozelos e queimaduras no antebraço esquerdo. Quando foi encontrada, o seu cabelo, que era comprido, estava curto.

Os procuradores do estado da Califórnia concordaram em recomendar uma pena de prisão mais baixa, entre oito e 14 meses. O julgamento final da americana está marcado para o próximo dia 11 de julho.

Sherri Papini concordou em pagar mais de 300 mil dólares (cerca de 277 mil euros), o que incluirá o custo das buscas, que abrangeu vários estados, e a investigação sobre as mulheres que alegadamente a tinham raptado. O caso recebeu uma ampla cobertura mediática, levando alguns voluntários a dedicar muito tempo às buscas e a doar milhares de dólares para apoiar a família da suposta desaparecida.

A americana ainda admitiu que continuou a mentir sobre o incidente durante anos, afirmando falsamente que tinha sido raptada até em agosto de 2020. Depois de regressar a casa, em 2016, visitou a família de Tera Smith, uma adolescente que desapareceu em 1998, após ter corrido pelo mesmo trilho onde Papini disse ter sido raptada.

Papini não apresentou qualquer justificação para o porquê de ter encenado o crime. Várias pessoas que a conheciam disseram ao FBI que a mulher tinha um historial de mentiras, incluindo alegar que tinha sido vítima de abuso sexual por parte da própria família, apenas para chamar a atenção, de acordo com uma queixa anterior. O seu advogado, William Portanova, sugeriu que a sua clienteb tem "uma situação de saúde mental muito complicada", e disse acreditar que a própria nem sabe que mentiu.

Os procuradores dizem que Papini planeou o falso rapto durante mais de um ano sem que o seu marido soubesse.

"É um erro assumir que a doença mental é a causa de um comportamento invulgar como este", disse Ian Lamoureux, um psiquiatra forense. Além disso, o planeamento do crime parece tornar doenças como a esquizofrenia, bipolaridade ou a depressão uma explicação improvável.

Sherri Papini também beneficiou financeiramente com a encenação do crime. O tribunal ordenou-lhe que reembolsasse quase 128 mil dólares (cerca de 118 mil euros) por pagamentos por alegada incapacidade. Além disso, também foi criada uma campanha GoFundMe para a família Papini, que angariou mais de 49 mil dólares (o equivalente a 45 mil euros).

Na segunda-feira, a americana disse que tem recebido cuidados psiquiátricos para ansiedade, depressão e transtorno de stress pós-traumático desde o seu regresso em 2016. Com isso, recebeu mais 30 mil dólares (27 mil euros) em tratamentos, provenientes de um fundo estatal de indemnização de vítimas, que deve agora reembolsar.