Mulher de 90 anos morreu infetada com duas variantes do coronavírus

Um doente com Covid-19 pode ser infetado ao mesmo tempo com duas variantes do coronavírus. Foi o que aconteceu a uma mulher de 90 anos, que ainda não se encontrava vacinada e que morreu em março na Bélgica.

Os investigadores concluíram que a mulher foi infetada em simultâneo com as variantes Alpha e Beta por duas pessoas diferentes, avança a BBC. Este é o primeiro caso de que há registo, mas os cientistas acreditam que há outros casos de infeções duplas.

Em janeiro, os médicos brasileiros deram conta de duas pessoas infetadas com dois tipos de coronavírus.

Em Portugal, foi também tratada uma jovem de 17 anos, que terá contraído uma variante do coronavírus, quando ainda estava a recuperar doutra variante diferente.

Os investigadores estão ainda a tentar perceber se as duas variantes em simultâneo agravam o estado do doente.

O caso da mulher belga e das infeções duplas vai ser discutido no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas.

