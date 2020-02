Mulher infetada com coronavírus dá à luz bebé saudável

A criança nasceu sem sinais de infeção © China Daily/Facebook

Uma mulher infetada pelo coronavírus teve um bebé saudável, num hospital da cidade de Harbin, na China. De acordo com a Harbin Municipal Health Commission,, a criança nasceu saudável, sem sinais de qualquer infeção.

A mulher encontrava-se grávida de 38 semanas quando, na última quinta-feira, descobriu que tinha contraído o vírus. Os médicos decidiram recorrer a uma cesariana no próprio dia. O bebé, uma menina com três quilos, foi testado após o nascimento, apresentando resultados negativos quanto à presença do coronavírus.

A mãe do bebé descobriu que tinha contraído o vírus na quinta-feira e os médicos decidiram fazer, de imediato, uma cesariana © China Daily/Facebook

Tanto a mãe como a menina encontram-se agora em quarentena, com duas equipas médicas especialmente designadas para a sua observação e tratamento.