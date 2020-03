Mulheres manifestam-se contra o presidente do Brasil

Os manifestantes desfilaram debaixo de chuva torrencial © Fernando Bizerra/EPA

Várias centenas de cidadãos manifestaram-se este domingo em São Paulo e noutras cidades do Brasil, no âmbito da Jornada Internacional dos Direitos das Mulheres, tendo como principal alvo o presidente Jair Bolsonaro.

Além das manifestações habituais pela igualdade de género, as mulheres brasileiras desfilaram sob o lema "ele não pode continuar".

"A política do Governo consiste em retirar os direitos dos trabalhadores", afirmou Marcela Azevedo, 35 anos, do movimento Mulheres em Luta, um dos organizadores da manifestação em São Paulo, a principal no país.

Na Avenida Paulista, os manifestantes, grande parte deles vestidos de roxo, desfilaram debaixo de chuva torrencial. Há duas semanas, Jair Bolsonaro foi amplamente criticado depois de partilhar em grupos do Whatsapp um vídeo que apelava a manifestações em seu apoio a 15 de março e contra outras instituições do estado.

Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados fizeram parte da indignação, bem como juízes do Supremo Tribunal.

"Bolsonaro revelou o seu lado antidemocrático, apelando a manifestações contra outros poderes. É também por isso que estamos aqui, valores democráticos são caros para as mulheres", disse Marcela Azevedo durante a manifestação.

Ao protesto juntaram-se várias mulheres exibindo uma faixa com a mensagem "pela vida das mulheres, lutamos pela democracia". Outras manifestações anti-Bolsonaro estão previstas nas próximas semanas.