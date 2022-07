Multidão invade Parlamento iraquiano em protesto contra nomeação de primeiro-ministro pró-Irão

Por Rui Oliveira Costa 27 Julho, 2022 • 18:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Centenas de protestantes invadiram esta quarta-feira o edifício do Parlamento iraquiano em Bagdad para se manifestar contra a nomeação para primeiro-ministro por partidos apoiados pelo Irão.

De acordo com a Al Jazeera, nenhum deputado estava presente na assembleia no momento em que os manifestantes penetraram na Zona Verde da capital do Iraque, onde se localizam os edifícios do Governo e das missões diplomáticas.

Dentro do Parlamento estavam apenas as forças de segurança iraquianas que permitiram a entrada dos manifestantes com aparente facilidade.

Iraqi protesters, many of them supporters of Iraqi Shia cleric Muqtada al Sadr, storm the parliament building in Baghdad on July 27.



Demonstrators walk down the Green Zone's main thoroughfare protesting the nomination of Mohammed al Sudani as Iraq's new prime minister pic.twitter.com/Oq0BqHJTXM - TRT World (@trtworld) July 27, 2022

Os manifestantes opõem-se à candidatura de Mohammed Shia al-Sudani, ex-ministro e ex-governador provincial, que é a escolha do Quadro de Coordenação pró-Irão para primeiro-ministro.

O atual primeiro-ministro, Mustafa al-Kadhimi, pediu aos manifestantes para se "retirarem imediatamente" da Zona Verde.

Em comunicado, al-Kadhimi avisou que as forças de segurança iriam zelar pela "proteção das instituições do Estado e das missões estrangeiras e impediriam qualquer dano à segurança e à ordem".

A maioria dos manifestantes apoiam Muqtada al-Sadr, líder do movimento sardista, que tem o maior bloco no Parlamento do Iraque, com 73 em 329 deputados.

Contudo, desde a eleição em outubro de 2021, al-Sadr retirou-se do processo político, depois das negociações para o novo governo terem estagnado.

O candidato a primeiro-ministro foi escolhido pelo líder do Estado de Direito e antigo primeiro-ministro Nouri al-Maliki. Antes de al-Sudani poder enfrentar o Parlamento para ocupar oficialmente o cargo de primeiro-ministro designado, os partidos devem primeiro eleger um Presidente.

Al-Sadr abandonou as conversações de formação do novo executivo depois de não ter conseguido reunir deputados suficientes para formar a maioria necessária para eleger o próximo Presidente do Iraque.

Substituindo os próprios deputados, o líder pró-Irão avançou para a formação do próximo governo iraquiano. Por isso, teme-se que o avanço abra portas a protestos organizados na rua pelas grandes bases de al-Sadr e à instabilidade no país.

Em 2016, os apoiantes de al-Sadr invadiram o Parlamento de forma semelhante. Realizaram uma concentração e fizeram exigências de reforma política após o então primeiro-ministro, Haidar al-Abadi, ter procurado substituir ministros filiados ao partido por tecnocratas, numa ação anticorrupção.