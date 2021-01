Música "Last Christmas" chegou ao 1.º lugar do top britânico 36 anos após ter sido editada

Andrew Ridgeley mostrou-se surpreendido com o feito tardio da música © DR

Trinta e seis anos depois de ter sido editada, a música "Last Christmas", dos Wham, chegou ao primeiro lugar do top britânico. A canção de George Michael e Andrew Ridgeley foi ouvida nove milhões e duzentas mil vezes em streaming na última semana do ano. Um resultado que lhe permitiu chegar ao primeiro lugar do top de singles.

Em 1984, quando foi editada, "Last Christmas" nunca conseguiu tirar da liderança a música da Band Aid, "Do they know it's christmas". Andrew Ridgeley mostrou-se surpreendido com o feito tardio da música que, defendeu, acaba por ser uma homenagem a George Michael.

Em 36 anos, "Last Christmas" entrou mais seis vezes no top dez.