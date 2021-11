Por Ricardo Alexandre 06 Novembro, 2021 • 10:12 Partilhar este artigo Facebook

Duzentos e quarenta afegãos ameaçaram esta semana processar o Governo holandês se não os retirar do país. Pedem para ser retirados de Cabul rapidamente. As cartas foram enviadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês pelos 15 juristas que assistem na Holanda estes 240 cidadãos afegãos, porque pensam que o Governo em funções não está a fazer o suficiente para pô-los a salvo e não os mantém informados sobre os progressos relativos à sua possível retirada do Afeganistão.

Os afetados exigem que os retirem do Afeganistão o mais rapidamente possível, porque trabalharam de alguma forma para a Holanda, o que os coloca em perigo, após a chegada dos talibãs ao poder no país, em meados de agosto.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, veio aos estúdios da TSF, ao programa O Estado do Sítio. Começámos por lhe perguntar se não receia que lhe possam chegar cartas semelhantes, a ameaçar com processos o governo português porque também Portugal não conseguiu retirar do Afeganistão todas as pessoas que estavam na lista de elegíveis para serem retirados por terem trabalhado com as forças portuguesas que operaram no Afeganistão durante quase vinte anos. Segue-se excerto da entrevista em texto.

"Portugal cumpriu a 100% os dois objetivos mais prioritários que tinha e que, aliás, considera as suas obrigações básicas. O primeiro objetivo era apoiar o repatriamento de cidadãos portugueses que se encontravam em Cabul à época dos acontecimentos em agosto passado. Eram 20 cidadãos portugueses. Todos saíram sãos e salvos para os respetivos destinos em Portugal ou outro país estrangeiro se acaso fosse o país da sua residência. Entretanto, identificámos uma família luso afegã; e portanto, também tratámos de apoiar essa família de sete pessoas na operação de repatriamento. Portanto, esse objetivo que é um objetivo básico dos deveres do Estado português em relação aos seus próprios cidadãos foi cumprido a cem por cento.

E depois, o segundo objetivo que nós fixamos foi de apoiar a saída do Afeganistão de todos aqueles que cumpriam duas condições: em primeiro lugar tinham colaborado de uma forma ou de outra com as nossas forças nacionais destacadas ao longo destes 20 anos de participação portuguesa nas operações internacionais nesse teatro de operações. Foi o caso de motoristas, tradutores, intérpretes, o que fosse. E supondo que conseguissem chegar ao aeroporto de Cabul enquanto ainda estava sob controlo das forças americanas - e portanto, as operações de evacuação eram possíveis - foram entre pessoas e respetivas famílias cinquenta e seis que assim pudemos apoiar na sua saída.

Entretanto, as nossas Forças Armadas mantêm em contacto com outras pessoas que colaboraram com as Forças Armadas portuguesas ao longo deste tempo e os respetivos familiares e que não conseguiram chegar ao aeroporto de Cabul enquanto ele esteve sob controlo internacional. Esse contacto que nós temos mantido é para lhes garantir o acolhimento em Portugal. Por isso, insisto, é uma questão de honra e portanto qualquer cidadão afegão que tenha colaborado com as nossas Forças Armadas e que precise de entradas em Portugal, tem as autorizações necessárias para esse efeito quer do lado do ministério dos negócios estrangeiros, quer do lado Ministério da Administração Interna e também para procurar apoiá-los quando essas pessoas ainda tentam sair do Afeganistão. Fazemos isso, naturalmente, respeitando as nossas obrigações internacionais e o direito internacional."

É possível dar alguma garantia a pessoas que ainda estejam a tentar sair do Afeganistão, três meses depois?

A garantia que o Governo português dá é uma garantia que o Governo português pode dar, porque depende de si, de que todas as pessoas nessas circunstâncias que precisem de autorização para entrar em Portugal têm essa autorização. Seja através de vistos, seja através de salvo-conduto, seja da forma que for possível e indispensável, é a garantia que têm acolhimento em Portugal. Agora eu não posso garantir que pessoas que estão num estado soberano, saem desse estado soberano. Não posso porque não vou invadir esse Estado soberano e portanto, se alguém fez essa promessa, não foi o Governo português. E se alguém fez essa promessa foi muito temerário, porque o que nós sabemos é que desde o dia 16 de agosto, se não me falha a memória, o Afeganistão tem novas autoridades de facto, que são os talibãs e os talibãs têm uma atitude de enorme hostilidade face aos países ocidentais, à comunidade internacional em geral, e portanto nós, não temos neste momento um relacionamento com o Afeganistão que nos permita garantir a cidadãos afegãos que eles podem sair do seu país, do seu território. A garantia que eu dou e continuo a dar - e foi sempre essa que dei - é que todos aqueles que colaboraram com as Forças Nacionais Destacadas e que não puderam chegar ao aeroporto de Cabul enquanto a nossa missão militar lá estava mas que consigam sair agora do Afeganistão, têm a garantia de que no que depender do Estado português, isso acontecerá. O que é que depende do Estado português: a autorização para entrar em Portugal e o acolhimento em Portugal. Estas duas coisas estão garantidas.

E, para além disso, se as pessoas conseguirem sair do Afeganistão Portugal ajuda essas pessoas a chegarem cá?

Sim, claro, já o fez em relação às 260 pessoas de nacionalidade afegã que, por serem refugiados, por serem especialmente vulneráveis a perseguições, fazem parte da qualificação como refugiados, como há pessoas que precisam de apoio humanitário. Em relação a essas 260 pessoas, Portugal garantiu as autorizações necessárias para entrar, garantiu o acolhimento e em relação a muitos delas também colaborou com outros estados, com organizações internacionais, ou assumiu ele próprio - o Estado português - por exemplo o financiamento necessário para que as deslocações se fizessem. E como compreende, muitas dessas deslocações não se fizeram da forma mais direta do ponto de vista geográfico e temporal, tiveram que se fazer de forma bastante mais indireta ou oblíqua e aí estivemos nós para colaborar.

Portugal decidiu acolher uma escola de música de jovens do Afeganistão e manter a escola de música em Portugal? Já é possível saber onde vai funcionar?

Não, porque essas pessoas ainda não chegaram a Portugal, embora, mais uma vez...

Mas já chegaram algumas dessas pessoas?

Pode dizer-se que esse grupo das músicas ainda não chegou a Portugal, mas já saiu do Afeganistão, está num país seguro e todo o grupo já tem os vistos e autorizações necessárias passadas pelas autoridades portuguesas.

Mas não é possível saber onde vai funcionar a escola de música...

Porque ainda estamos numa fase anterior. Essas pessoas ainda não chegaram a Portugal e, mais uma vez, o facto de elas chegarem ou não a Portugal não é uma decisão portuguesa, é uma decisão delas. O que eu digo é que se a decisão delas continuar a ser vir para Portugal, Portugal acolhe-as de braços abertos.

Tal como no caso da equipa de futebol feminina...

Essas já estão cá, com os seus familiares.

Tal como no caso da equipa de futebol feminina, um grupo de refugiados que esteja numa orquestra, com as famílias são cerca de duzentas e setenta pessoas, não podem ser dispersas por uma série de municípios do país... convém que vivam perto uns dos outros... isso está a ser levado em conta?

Sim, está a ser levado em conta. As condições de acolhimento e integração são providenciadas pelas instituições competentes da administração pública, o Alto Comissariado para as Migrações, a tutela é do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, com a colaboração inestimável de ONGs, de pessoas, de particulares e famílias...

Houve muitos grupos informais de cidadãos, incluindo portugueses, a tentar retirar pessoas de lá... o movimento até ficou conhecido por Dunquerque Cabul...

Sabe que, por razões que todos nós compreendemos, esse primeiro movimento de disponibilidade, até de um certo entusiasmo, depois quando as coisas são mais práticas e é preciso garantir mesmo, há um certo esmorecimento. Mesmo assim, nós temos todas as condições de acolhimento e integração, dissemo-lo que o faríamos numa primeira fase para centenas de pessoas, neste momento acolhemos já 260 e continuamos a trabalhar para acolher mais. Agora, para que isto seja eficaz, nós temos prioridades claras e um método também claro. O método é muito simples: nós trabalhamos com organizações. Sejam elas ONGs, organizações internacionais, fundações ou Estados parceiros, para que as coisas possam fazer-se com a máxima rapidez possível, porque como compreende há aqui mecanismos de verificação de segurança que é são muito importantes, é preciso perceber que a identidade da pessoa A corresponde mesmo àquela pessoa A, é preciso perceber várias coisas sobre essa pessoa e do nível de risco que ela possa representar para a nossa segurança interna e tudo isso é feito pelas autoridades competentes.

Há o receio de que entre os refugiados possam estar infiltrados elementos ligados ao Estado Islâmico de Korashan, o IS-K...

Como em relação a quaisquer outros cidadãos, sejam eles portugueses ou estrangeiros, residentes em Portugal, nós temos de ter certos cuidados em matéria de segurança, isso é evidente.

*Em atualização