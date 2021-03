Myanmar: Conselho de Segurança da ONU "condena firmemente" violência dos militares

© EPA

O Conselho de Segurança (CS) da ONU aprovou esta quarta-feira uma declaração por unanimidade sobre Myanmar que "condena firmemente a violência contra os manifestantes pacíficos, incluindo mulheres, jovens e crianças", indicaram fontes diplomáticas.

Esta declaração, a segunda em menos de um mês sobre a antiga Birmânia e que garantiu uma rara unanimidade no CS, incluindo a China, também critica de forma inédita dos militares e exige às partes que "procurem uma solução pacífica" à crise provocada pelo golpe de Estado de 01 de fevereiro, indica o texto divulgado pela agência noticiosa AFP.

Apesar de não retomar os termos "golpe de Estado" e não mencionar a possibilidade de sanções internacionais caso a repressão se prolongue, como previsto nas primeiras versões da declaração negociada desde sexta-feira, o texto é, no entanto, muito crítico face aos generais que derrubaram o poder civil no início de fevereiro.

O CS "declara-se profundamente preocupado pelas restrições impostas ao pessoal médico, à sociedade civil, aos membros dos sindicatos, aos jornalistas e aos profissionais dos 'media', e pede a imediata libertação de todas as pessoas arbitrariamente detidas", indica a declaração redigida pelo Reino Unido.

"O Conselho pede aos militares que demonstrem a maior contenção possível e sublinha que segue a situação de perto", precisa o texto, onde não está incluída uma acusação de violação dos direitos humanos que figurava nas versões precedentes.

A declaração também solicita à emissária da ONU para Myanmar, a suíça Christine Schraner Burgener, que "se desloque a Myanmar logo que possível".

Apesar das repetidas solicitações, a junta, com quem a responsável permanece em contacto, segundo a ONU, recusou-lhe até hoje a possibilidade de se deslocar ao país asiático.

Para ser aprovada, qualquer declaração do Conselho de Segurança necessita imperativamente de recolher a unanimidade dos seus 15 membros.

As negociações iniciadas na sexta-feira foram mais complexas em comparação com o primeiro texto adotado em 04 de fevereiro, aceite após apenas dois dias de discussões, e em que os membros de CS se limitaram a evocar a "profunda preocupação" do Conselho após o golpe de Estado.

De acordo com diversos diplomatas contactados pela AFP que se exprimiram sob anonimato, a China, o primeiro apoiante de Myanmar e que no passado bloqueou as iniciativas da ONU na crise dos Rohingyas, foi o país que apresentou mais dificuldades.

A missão diplomática chinesa na ONU escusou-se no imediato a tecer qualquer comentário.

No decurso dos últimos dias, Pequim, apoiado por Moscovo, interrompeu o processo de adoção da declaração ao solicitar designadamente mais tempo antes de se pronunciar, precisaram as fontes diplomáticas.

A Índia e o Vietname, dois membros não permanentes do CS, também bloquearam nos últimos dias uma aprovação imediata, ao proporem alterações ao texto apresentado por Londres, acrescentaram as mesmas fontes.