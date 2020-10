© By Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres - DIALOG Entwicklung, CC BY 2.0

O especialista da Organização Mundial de Saúde para a Covid-19 na Europa, David Nabarro, pediu aos líderes mundiais que "parem de usar o confinamento como a forma principal de controlo" da pandemia.

"Nós na OMS não defendemos o confinamento como medida primária de controlo do vírus. O único momento em que acreditamos que o confinamento se justifica é quando precisam de arranjar tempo para reorganizar, reagrupar e reequilibrar recursos e proteger profissionais de saúde que estão exaustos", explicou o médico britânico.

O turismo e a qualidade de vida das crianças são dois dos pontos destacados por Nabarro para defender a tomada de posição da OMS.

"Vejam o que aconteceu à indústria do turismo, por exemplo, nas Caraíbas ou no Pacífico, porque as pessoas não estão a ir de férias. Vejam o que aconteceu aos pequenos agricultores por todo o mundo porque os seus mercados sofreram. Vejam o que está a acontecer aos níveis de pobreza, parece que vamos ver a pobreza no mundo duplicar no próximo ano. Podemos vir a observar pelo menos o dobro da subnutrição infantil porque estas crianças não estão a comer nas escolas e os pais não têm dinheiro para as alimentar", sublinhou.

Perante a "terrível e assustadora catástrofe global", Nabarro deixa um apelo "a todos os líderes mundiais: parem de usar o confinamento como a forma principal de controlo".

"Os confinamentos têm uma consequência que nunca devemos minorar: faz os pobres ficarem ainda mais pobres", concluiu.