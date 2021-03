Na realeza britânica e na Juventus, "quebrou-se o encanto"

© Reprodução parcial da capa da Gazzetta dello Sport

Há um Ronaldo de mãos na cabeça na foto que enche parcialmente a capa da Gazetta Dello Sport... um outro desastre na Champions e novo afastamento nos oitavos. Com o título Escura Juve, o jornal desportivo italiano destaca que o Porto jogou com dez, a exibição de Chiesa - dois golos - e diz que Ronaldo desiludiu...

Os Media na Europa... a censura eleva-se a Leste, é a manchete que enche toda a primeira página do diário francês Libération... o assassinato de um jornalista na Eslovénia, a nacionalização forçada de rádios e jornais na Polónia, asfixia económica na Hungria... os estados membros levam o problema esta quarta-feira a Bruxelas.

No Fígaro, lei do separatismo e as igrejas cristãs inquietas pela sua -delas - liberdade...num apelo comum, os representantes em França das igrejas católica, ortodoxa e protestante inquietam-se com as possíveis derivações do projeto lei.

A justiça marca o ritmo da política catalã, está no topo da primeira página do El Periódico da Catalunha...

"O Supremo busca um resquício para julgar Puigdemont", leio na manchete do El País... (a decisão do parlamento europeu de levantar a imunidade ao ex presidente catalão fugido à justiça há mais de três anos faz também manchete no ABC e no Vanguardia), mas dizia... na foto de capa do El País, há dança para musas... Rocio Molina levou ontem um sapateado Vanguardista à sala das Musas do Museu do Prado, observada por oito esculturas das divindades protetoras das artes e das ciências. A foto é de Julian Rojas.

"Tensão no governo pela adjudicação de onze mil milhões em ajudas.".. é a manchete do Voz da Galiza... este diário revela que PSOE e Podemos divergem (algo comum nos tempos que correm) quanto à quantidade para ajudas direitas... o executivo deve decidir no conselho extraordinário depois de amanhã, sexta-feira.

Nos jornais britânicos, destaco o Guardian Weekly, que fala sobre o que fica por baixo da superfície ou para lá da fachada... e pergunta: será que Meghan e Harry quebraram o encanto real?

Através do Daily Mirror, é como se uma declaração de amor fosse uma ordem real enviada através de um tabloide... a rainha manda dizer ao neto Harry e a Meghan:"vamos amar-vos para sempre".

No Jornal de Angola, Educação e Saúde contratam mais de 48 mil profissionais.