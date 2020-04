Nações Unidas denunciam cortes de água e luz como "arma de guerra"

Um rapaz líbio fotografado durante um workshop onde se ensina a fazer máscaras de proteção individual © AFP

Por Lusa 11 Abril, 2020 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de dois milhões de líbios sofreram cortes de água e eletricidade na capital, Trípoli, e arredores, alertou este sábado a Organização das Nações Unidas (ONU), acusando os grupos armados pelo uso desta "arma de guerra" em tempos de pandemia.



Com o país em conflito armado, a Líbia tem de combater a pandemia da covid-19, pelo que "o acesso à água e à eletricidade é mais vital do que nunca", disse o coordenador humanitário da ONU na Líbia, Yakoub El Hillo, denunciando os cortes de energia que se registam desde há uma semana.

Até ao momento, a Líbia tem 24 casos confirmados de pessoas infetadas pela covid-19, registando uma morte, segundo os dados oficias.

Mergulhado no caos desde a queda do regime de Mouammar Kadhafi em 2011, o país está dividido hoje por uma luta de poder entre o Governo de União Nacional (GNA), com sede em Trípoli, e o marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia.

O GNA, reconhecido pela ONU, controla o oeste do país, incluindo Trípoli. Em abril de 2019, o marechal Khalifa Haftar lançou uma ofensiva para invadir Trípoli e os combates ainda estão presentes junto às portas da capital.

Neste âmbito, o GNA acusou os apoiantes de Haftar de estarem por trás dos cortes de eletricidade e água, situação denunciada hoje pela ONU, num comunicado de imprensa da ONU, sem avançar com o nome do responsável por esses atos.

"Mais de dois milhões de pessoas, incluindo 600.000 crianças, que vivem em Trípoli, nos subúrbios da capital e cidades vizinhas, sofreram um corte de água, há quase uma semana", avançou Yakoub El Hillo, em comunicado.

As cidades costeiras do norte estão a recebe água dos aquíferos do deserto, através da reserva do rio artificial Grande, um projeto faraónico realizado sob o regime de Kadhafi.

Habituados aos cortes desde 2011, muitos dos habitantes da capital da Líbia dispõe têm poços ou geradores em casa.

Segundo o coordenador humanitário da ONU na Líbia, o abastecimento de água foi cortado por um grupo armado local na região de al-Choueref, sob o controlo dos apoiantes de Haftar.

Na perspetiva de Yakoub El Hillo, trata-se de "uma tática para forçar a libertação dos seus entes queridos" detidos em Trípoli.

"Todas as negociações iniciadas parecem não ter sucesso [...] e milhões de líbios permanecem sem água", indicou o representante das Nações Unidas.

Denunciando os atos "repreensíveis" e "deploráveis", o coordenador humanitário da ONU na Líbia defendeu que "a água nunca deve ser usada como meio de pressão ou como arma de guerra".

Os cortes de energia afetam a capital e as outras regiões do oeste e do sul da Líbia.

Um outro grupo armado forçou o fecho de um gasoduto que fornece gás para centrais de energia elétrica no oeste da Líbia, que é uma área igualmente controlada pelos apoiantes de Haftar, causando apagões, de acordo com a empresa nacional eletricidade.

"Tais atos punem coletivamente milhões de pessoas inocentes, são hediondos e devem parar imediatamente", alertou Yakoub El Hillo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 341 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19