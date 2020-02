Nações Unidas tomam medidas de prevenção contra coronavírus na sede

As Nações Unidas decidiram fornecer aos participantes da Comissão sobre a Condição da Mulher um dossiê com informações sobre o Covid-19 © Jason Szenes/EPA

As Nações Unidas vão tomar medidas para prevenir o novo coronavírus na sua sede, em Nova Iorque, por onde passam milhares de pessoas de muitos países, que no próximo mês acolherá um concorrido evento. A partir de 09 de março, e durante uma semana, realiza-se na sede das Nações Unidas a reunião da Comissão sobre a Condição da Mulher - um dos mais importantes eventos anuais da ONU, que junta mais de 11 mil pessoas de dezenas de países de todos os continentes.

Perante o cenário de propagação do Covid-19, as Nações Unidas decidiram fornecer aos participantes deste evento, e de outras conferências, um dossiê com informações sobre o Covid-19 e conselhos sobre como prevenir a doença e detetar sintomas, anunciou hoje o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

No início de cada reunião, haverá folhetos pedindo aos participantes para procurarem assistência médica em caso de doença e os serviços de saúde das Nações Unidas estarão prontos para intervir rapidamente. O porta-voz da ONU disse, ainda assim, que a "análise de risco para a ONU em Nova Yorque é baixa" e explicou que a organização está em contacto permanente com as autoridades locais de saúde.

"Temos procedimentos bem estabelecidos sobre como lidar com qualquer caso que possa surgir", disse Dujarric, que destacou o "robusto sistema de saúde pública" nos Estados Unidos e a total confiança depositada nele pelas Nações Unidas.

Dujarric confirmou que, na terça-feira, uma pessoa com suspeita de infeção pelo novo coronavírus foi tratada na representação da ONU em Viena, capital austríaca, mas acabou por não se comprovar, depois de ser testada num centro especializado de saúde.