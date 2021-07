"Não baixem os braços": o repto de Edgar Morin aos 100 anos

© Reprodução parcial da capa do diário Libération

Enche uma boa parte da capa do Liberation e lança-nos um desafio: "não baixem os braços". O sociólogo francês Edgar Morin, autor, antigo membro da Resistência à ocupação nazi, faz está quinta-feira 100 anos e o Liberation encontrou-se com esta figura tutelar, não só da França, mas do pensamento europeu e mundial. Pergunta o diário francês: "Mas como ele (Morin) faz isso? Como consegue na idade que tem, com um sorriso maroto, seduzir os interlocutores, envolvê-los avidamente com o olhar numa forma de suavidade que sussurra, naturalmente, que tudo vai correr bem?"

Em cima, outro destaque: Haiti, presidente assassinado, um país à beira do caos.

No londrino Independent, jogadores ingleses abraçado da festejar e em baixo, aos seus pés, por cima da relva o título: os "Fazedores de História"!

O Daily Star pergunta: será este o maior sonho de sempre?

No Daily Mail há um exclamatório Acredita fazendo trocadilho com o nome do ponta-de-lança... "Kane you believe it!"

No Telegraph, vemos a encher a capa Harry Kane a festejar depois de marcar o golo na recarga do penálti... em cima, Euro 2020.., sobre a foto uma montagem com a palavra "finally", meteram-lhe um hífen para ficar final-ly... ou seja, uma espécie de final-finalmente!

"Finalmente" no Daily Mirror... "E finalmente" No Daily Express...

No Guardian, a mesma foto e o título A Inglaterra está a sonhar...a final. A primeira numa grande competição desde o mundial de 66. Na altura, derrotaram Portugal de Eusébio nas meias-finais.

Em Espanha... O El País diz que a variante delta do novo coronavírus já domina em Madrid e Catalunha...

No Vanguardia, a quinta onda da pandemia afunda o turismo estrangeiro...

No diário espanhol El Economista, "o turismo e a banca alertam para uma travagem por causa da onda de contágios". Revisões em baixo da Goldman Sachs e os patrões do setor pedem medidas urgentes.

Ontem, a Confederação Espanhola de Hotelaria e Alojamento Turístico reclamou por um pacote de medidas urgentes que vão desde a exigência histórica de redução do IVA à extensão dos prazos das moratórias de hipotecas.

No Business Day, da África do Sul, duas palavras fazem a manchete: Zuma preso. O antigo chefe de estado foi detido ontem.

A Beijing Review na China Poe na capa uma foice e um martelo as datas 1921-2021 e a frase "a longa marcha para a prosperidade"...

O Hoje Macau fala nas cadeiras de sonho... os lugares 159 na assembleia legislativa. As eleições são em setembro... menos de um terço dos candidatos são mulheres.