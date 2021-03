Não consegue entrar no Facebook, WhatsApp e Instagram? Reportadas falhas de acesso

© Thomas Ulrich/Pixabay

Se está problemas em aceder ao Facebook, Instagram ou WhatsApp, não se preocupe. Não é o único. As três redes sociais detidas pelo Facebook estão em baixo e com problemas de conexão.

De acordo com o site Dowdetector, que permite verificar as plataformas digitais que se encontram com problemas, são já milhares os utilizadores que reportaram as falhas.

O problema teve início por volta das 17h15. Às 17h30 já tinham sido registadas mais de 4000 notificações no Instagram, 388 no Facebook e mais de 4200 no WhatsApp. E o problema não foi registado só em Portugal.