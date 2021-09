Não consegue navegar no Instagram? Reportadas falhas de instabilidade nesta rede social

© Lionel Bonaventure/AFP

Vários utilizadores da rede social Instagram estão a reportar, esta quinta-feira, problemas de instabilidade tanto na versão web, como na aplicação móvel da rede social.

Segundo o site Downdetector, os problemas começaram a verificar-se por volta das 09h00. ÀS 11h00, o número de queixas disparou e, ao meio-dia, já eram mais de 800 as notificações de dificuldades de navegação no Instagram.

A maioria dos problemas relatados está associada à conexão com o servidor, tanto no website do Instagram, como na aplicação móvel.