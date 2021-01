"Não desistam." Mineiros presos em mina há uma semana enviam nota a equipas de resgate

Por Rita Carvalho Pereira 18 Janeiro, 2021 • 11:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Doze mineiros terão sobrevivido a uma explosão numa mina de ouro na China, na qual se encontram presos há uma semana. Tudo aconteceu na mina de Hushan, perto da cidade de Yantai, no leste da China. A explosão, que ocorreu no dia 10 de janeiro, danificou as saídas e o sistema de comunicações da mina, deixando os mineiros encurralados no interior.

O órgão de comunicação estatal chinês, citado pela BBC News, as equipas de resgate terão conseguido chegar ao contacto com os mineiros através de uma pequena brecha, pela qual enfiaram uma corda e enviaram comida, medicamentos, papel e caneta até aos homens presos na mina.

Os mineiros puderam assim enviar uma nota às equipas de salvamento, na qual lhes pediram mais medicamentos (como analgésicos e anti-inflamatórios) e que não desistissem de tentar chegar até eles. A nota indicava também que havia ainda 12 pessoas vivas naquela secção da mina e que o nível da água estava muito alto.

As equipas de resgate acreditam que estes 12 mineiros se encontram a 600 metros da entrada e que, se for possível abrir mais algumas brechas, conseguirão alcançá-los.

Além destes 12 mineiros, há ainda outros 10 que foram dados como desaparecidos após a explosão e que não se sabe se terão sobrevivido.

Demorou mais de um dia até o acidente ter sido reportado, atrasando os trabalhos das equipas de salvação, motivo pelo qual as autoridades políticas locais estão a ser alvo de críticas.