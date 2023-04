"Não é normal" que um militar com 21 anos tenha acesso a informações delicadas

© CJ Gunther/EPA

Para alguém se tornar "uma pessoa de confiança", com carta-branca para aceder livremente a dados confidenciais, tem de ter "um percurso profissional sedimentado e vigiado", defende o major general Arnaut Moreira, em declarações à TSF. Por isso, o investigador considera que "não é normal" que um militar de 21 anos tenha acesso a informações delicadas, como aquelas que foram alegadamente divulgadas por Jack Teixeira.

"Não é que aos 20 anos não tenhamos já imensas responsabilidades, mas do ponto de vista do serviço de inteligência não me parece a idade adequada, não pelo nível de responsabilidade, mas porque não tem um percurso profissional suficientemente sedimentado e sobretudo vigiado para ser considerada uma pessoa de confiança que possa consultar este tipo de documentos", afirma o especialista em geopolítica e geoestratégia.

Jack Teixeira faz parte da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts e é o principal suspeito de ser o responsável pela divulgação dos documentos que detalham as operações militares na Ucrânia.

O militar luso-descendente era administrador de um grupo na rede social Discord, onde essas informações confidenciais começaram a ser divulgadas na semana passada. Segundo o FBI, a pista digital deixada no Discord indica que foi Jack Teixeira quem publicou os documentos no grupo.

O major general Arnaut Moreira diz que esta fuga de informação é uma "vulnerabilidade" associada à "enorme dimensão da comunidade de intelligence nos EUA", que conta com "muitos milhares de pessoas a trabalhar".

O investigador, que já desempenhou funções na NATO, considera agora essencial apurar se Jack Teixeira agiu sozinho ou em grupo, de modo "a secar essa fonte de informação", que outros documentos poderá ter consultado e que motivações tinha, para perceber se, por exemplo, usava essas informações para "promover a sua imagem como alguém importante" ou se o objetivo era vender os dados.