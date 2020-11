"Não era isto que nós sonhávamos." Histórico do MPLA lamenta rumo do país

© Global Imagens

Envolvido na luta da Guerrilha desde 1965 o general, já reformado, assegura que se mantém fiel ao que diz serem os valores socialistas, mas não deixa de lançar criticas ao passado recente de Angola. Apesar de insatisfeito com o rumo que o país tomou depois da independência, o ex-adido militar angolano em Portugal, reconhece que a situação social em Angola é hoje melhor do que era há 45 anos.

Para Mbeto Traça a corrupção continua a ser o maior entrave ao desenvolvimento de Angola e saúda os esforços feitos pelo presidente João Lourenço.

O general, que vê com agrado a democratização do país, mostra-se otimista com o futuro do país e é com emoção que recorda o dia da independência.

Aos 79 anos, o antigo morador da Casa dos Estudantes do Império, que fez parte da primeira delegação do MPLA a aterrar em Luanda, diz que valeu a pena.