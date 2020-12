"Não estão a conseguir viajar." Português em Londres fala em caos no Reino Unido

© Niklas Halle'n/AFP

A nova estirpe do coronavírus, descoberta em Londres e no sudeste do Reino Unido, está a dificultar a saída a muitos cidadãos do território britânico. Vários países anunciaram o encerramento das fronteiras com o Reino Unido.

A TSF falou com um português que vive em Londres. Pedro Eleutério trabalha num teatro londrino, e confirma que está a ser muito difícil sair da capital britânica.

"As pessoas neste momento não estão a conseguir viajar. Tive uma amiga que decidiu ir para o aeroporto mais cedo para fazer o teste, e no dia a seguir cortaram os voos. Está a haver uma certa dificuldade em sair do país", admite.

Eleutério dá conta de uma corrida aos supermercados, mas, ao mesmo tempo, muita gente circula sem máscara.

"Por um lado, as pessoas estão preocupadas com o que se está a passar, mas por outro, as ruas continuam cheias, pessoas sem máscara", lamenta.

Nos últimos dias, com o encerramento das fronteiras, os britânicos correram para os supermercados para evitar a falta de alimentos. "São filas e filas. É impossível entrar nos supermercados", diz.

"Recebi uma chamada de uma amiga que me disse para parar tudo o que estava a fazer, e para ir ao supermercado. É este o estado em que as pessoas estão", explica.

O português que vive Reino Unido diz que o fim do ano de transição com a União Europeia, depois do Brexit, está a ajudar à desordem.

Pedro Eleutério está sem trabalho, era responsável pelo guarda-roupa da peça "O Fantasma da Ópera". Depois de uma breve reabertura, a nova estirpe em circulação no Reino Unido levou o Governo a decretar, de novo, o confinamento.

O Governo português decretou no domingo que apenas os residentes em Portugal ou os nacionais portugueses e respetivos familiares possam entrar em Portugal oriundos daquele território, ainda que sujeitos a um teste negativo PCR ao SARS-Cov-2.

A restrição, com efeito a partir das 00h00 desta segunda-feira, foi decretada na sequência da evolução epidemiológica no Reino Unido.

A nova estirpe, 70% mais contagiosa, ainda não foi detetada em território português.