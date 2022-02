Não há sinais "de redução da presença militar russa" no terreno. NATO admite "otimismo cauteloso"

"Até agora, não vimos qualquer desescalada no terreno", declara Jens Stoltenberg © AFP

O secretário-geral da NATO comentou nesta terça-feira que a abertura manifestada pela Rússia para resolver o conflito com a Ucrânia pela via diplomática permite um "otimismo cauteloso", mas sublinhou que não se vê ainda uma diminuição da escalada no terreno.

"Até agora, não vimos qualquer desescalada no terreno, nenhuns sinais de redução da presença militar russa nas fronteiras com a Ucrânia, mas vamos continuar a monitorizar e a seguir atentamente o que a Rússia está a fazer. Mas os sinais que chegam de Moscovo, relativamente à vontade de prosseguir os esforços diplomáticos, dão alguma razão para um otimismo cauteloso", declarou Jens Stoltenberg.

O secretário-geral da Aliança Atlântica falava numa conferência de imprensa no quartel-general da NATO, em Bruxelas, de projeção de uma reunião de ministros da Defesa da organização que vai decorrer entre quarta e quinta-feira, e na qual Portugal estará representado pelo ministro João Gomes Cravinho.

