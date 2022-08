"Não podemos esperar decisões de fundo" do encontro entre Blinken e Lavrov

Antony Blinken © EPA

Com a guerra na Ucrânia e a tensão provocada pela visita de Nancy Pelosi a Taiwan a marcarem a agenda internacional, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, e o secretário de estado norte-americano, Antony Blinken, encontram-se esta sexta-feira no Camboja para participar no Fórum Regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático.

Luís Tomé, professor de relações internacionais na Universidade Autónoma, diz que não são esperadas grandes decisões, mas esta é uma oportunidade para juntar os atores que marcam o contexto internacional atual.

Em declarações à TSF, o docente garante que este encontro "é muito importante não só pelo contexto que estamos a viver, mas porque nesta reunião já estão confirmadas presenças dos ministros dos Negócios Estrangeiros russo e chinês, do secretário de estado norte-americano e, inclusivamente, de um representante da Coreia do Norte", mas, mesmo assim, "não podemos esperar decisões de fundo".

Luís Tomé sublinha que muitos assuntos e divergências vão ser salientadas durante o fórum da ASEAN, como, por exemplo, a questão do Myanmar, "onde há uma condenação generalizada dos atentados da junta militar contra a sua população", mas, pelo contrário, a Rússia demonstrou solidariedade com o governo do país. De resto, as opiniões contrárias de russos e norte-americanos marcam a agenda do evento.

O professor de relações internacionais na Universidade Autónoma acredita que os EUA e a Rússia vão tentar aproveitar este encontro para ganhar pontos junto da comunidade internacional.

"A Rússia vai tentar obter algum ganho político e furar o bloqueio diplomático e sanções que o ocidente promove e, por seu lado, os EUA e os representantes da União Europeia vão tentar, uma vez mais, verbalizar as críticas à Rússia e tentar trazer para o seu lado países que têm resistido criticar a Rússia", considera.

Ramos Horta acredita na entrada de Timor-Leste na ASEAN em 2023

Ouvido pela TSF, José Ramos Horta deixou a convicção de que Timor-Leste deve passar a membro permanente da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, no final de 2023.

O presidente timorense sublinha que esta é uma matéria que tem acompanhado "há muitos anos". Durante uma visita à Indonésia, o chefe de estado confessa que saiu da viagem com a crença de "que está assegurada a adesão de Timor em 2023." O líder timorense, eleito em abril deste ano, destacou a importância de pertencer a uma organização como a Associação das Nações do Sudeste Asiático.

José Ramos Horta esteve recentemente na Indonésia. Sobre a visita ao país vizinho, o presidente timorense sublinha a capacidade que as duas nações tiveram para resolver os conflitos do passado e destaca a forma como foi recebido, de uma forma "extremamente elaborada, revelando a amizade e a cooperação que os dois países têm."

A Ásia está a passar por momentos de tensão, com a crise entre Taiwan, a China e os Estados Unidos. O presidente de Timor-Leste não acredita que a ASEAN possa ter um papel determinante no apaziguar do conflito, até porque a China não pertence à organização. José Ramos Horta prefere destacar as qualidades de Timor-Leste, "um oásis de tranquilidade" numa zona com vários problemas.

O Fórum Regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático decorre no Camboja. Do evento, destaca-se a ausência do ministro dos Negócios estrangeiros de Myanmar. A ASEAN é constituída pelo Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietname.