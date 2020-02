"Não podemos esquecer que o mundo nos falhou." Deslocado sírio lamenta falta de apoio

© AFP

Esta semana os sírios que têm acesso à internet organizaram a hora #speakupforidlib. Um momento em que querem que as pessoas nas redes sociais lembrem ao mundo o que está a acontecer a milhões de sírios.

A província é a última que ainda não está totalmente controlada pelo regime. No início da guerra a região tinha menos de um milhão e 500 mil habitantes, agora tem mais de 3 milhões. Os bombardeamentos constantes das forças sírias e russas levaram 900 mil pessoas a fugir, mais de 550 mil são crianças.

O subsecretário geral das Nações Unidas para os assuntos humanitários denunciou a tragédia humana que se vive na Síria. Mark Lowcock diz que recebe notícias diárias de bebés e crianças que morrem de frio. O desespero e o medo são grandes, assim como o cansaço.

Abdulkafi Allamdo divulgou um vídeo onde descreve o que se está a passar entre Idlib e Aleppo.

Abdulkafi Allamdo conta que as forças do regime estão cada vez mais próximas. Os bombardeamentos são constantes e as pessoas foram deixadas para morrer.

Este antigo professor diz que no século XXI quando tanta se fala de democracia, direitos humanos e até de direitos dos animais, 4 milhões de pessoas foram deixadas à sua sorte. "É chocante," exclama Allamdo.