"Não quero uma paz imposta." Líder da resistência afegã recusa render-se

Aos 32 anos, e 20 depois da morte do lendário comandante afegão, Ahmad Massoud sucede ao pai na liderança do combate contra os Taliban. Foi a partir do vale dos cinco leões (Panjshir), que há uma semana falou com Bernard-Henri Lévy. O francês conta que a ligação não foi fácil. Um veterano comandante da Aliança do Norte, "instalou uma linha segura mas instável", explica o filósofo na entrevista publicada pelo Expresso.

O filho do leão de Panjshir garante que é um homem de paz. Ahmad Massoud admite, por isso, que tem conversado com os taliban. na esperança de que os fundamentlalistas começem a respeitar os direitos das mulheres, das minorias, a democracia e os prinicipios de uma sociedade aberta, explica na entrevista a Bernard-Henri Levy.

No entanto, o agora líder da opisição afegã afirma que nunca aceitará uma paz imposta, cujo o único mérito seja trazer estabilidade. A liberdade e os direitos humanos são bens infinitamente mais preciosos. Não podem ser trocados pla liberdade de uma prisão, sublinha.

A quem na Europa diz que ele não é um senhor da guerra e duvidam que possa fazer frente aos taliban, o chefe da resistência assegura que está mais determinado do que nunca, e que prefere morrer a render-se., deixando críticas aos que há duas semanas, em Cabul, lhe recusaram armas, artilharia, helícopetros e veiculos blindados. Massoud garante que o armamento de fabrico norte-americano caiu agora nas mãos dos taliban.

Depois da queda da capital afegã, o líder da resistência refugiou-se nas montanhas do Panjshir, um território, ou um santuário como lhe chama Massoud, com uma longa tradição de resistência que nem os Taliban em 2001, nem os soviéticos antes deles conseguiram conquistar. Ao reduto chegam agora ativistas, intelectuais e antigos oficiais do exército. A pé, a cavalo, de mota ou de carro. O líder da oposição, garante que milhares de afegãos responderam ao apelo para que se juntassem a si.

A resistência no panjshir está apenas no começo, avisa Ahmad Massoud.