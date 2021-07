Reprodução parcial da capa do jornal La Vanguardia

"São os demónios da cabeça", Simone Biles aparece a fazer uma pirueta e citada na capa do El Periódico da Catalunha. "A ansiedade derrota a ginasta perfeita", escreve o la Vanguardia, que põe na capa a atleta norte-americana a enxugar as lágrimas.

Sabemos que a coragem de Simone Biles - nota 10 em 10 - que hoje corre mundo não é tradução de medalha no tapete de Tóquio mas são as mulheres em forma olímpica que fazem a capa do Liberation... estas olimpíadas são as primeiras a acolher quase tantas mulheres como homens e novas disciplinas comportam todo um programa feminino. Mas as polémicas sexistas persistem, nomeadamente sobre... roupas de género.

No El País, pressão vence Simone Biles... a grande estrela da ginástica mundial, deixou de competir ontem quando realizou o primeiro exercício na final por equipa... A campeã americana e olímpica admitiu que a desistência se devia a um problema mental devido à pressão que sofre. E fez questão de dizer: "Não somos apenas atletas, somos pessoas e temos que proteger as nossas mentes. Às vezes, temos que dar um passo atrás e falar", disse Biles.

Outra mulher em destaque na capa do El País é Pepa Bueno... será a nova diretora do jornal, uma mulher pela primeira vez... uma mulher da rádio, apresenta o Hoy por Hoy, programa matinal na Cadena Ser. 57 anos, tem um livro chamado Vidas Arrebatadas: os órfãos da ETA. Nascida em Badajoz e licenciada em Jornalismo pela Universidade Complutense de Madrid, iniciou a carreira profissional nos serviços de informação da Rádio Nacional de España-Extremadura... na TVE, apresentou o Telediario. Na imprensa colaborou com a revista Cambio16.

Mas a manchete do El País, quer hoje nos conta que a aprovação do fundo de recuperação da Hungria fica bloqueada até ao Outono, a manchete dá conta de que a Economia voltará em 2022 ao nível pré-pandémico. O governo mantém o roteiro Económico. O Conselho de Ministros deixou ontem intactas as projeções de crescimento da economia espanhola. Estima que o Produto Interno Bruto crescerá 6,5% em 2021 e 7% em 2022. O Fundo Monetário Internacional (FMI) está menos otimista e projeta um crescimento de 6,2% neste ano e de 5,8% no próximo, o que tornaria a Espanha o país desenvolvido que mais cresce em 2022, embora depois de ter sofrido o golpe económico maior com a pandemia.

Estações ao sol, é manchete na edição semanal do Guardian... cautela com o verão! A estação que antes era antecipada como a época mais leve, brilhante e balsâmica do ano, agora vem com um alerta de saúde. Pela primeira vez, o Met Office do Reino Unido emitiu um aviso de calor extremo neste mês. O alerta âmbar recomendou precauções contra efeitos adversos à saúde para populações vulneráveis, enquanto sinalizava a pressão sobre os recursos hídricos, possíveis cortes de energia e maior probabilidade de atrasos nos transportes.

No diário Guardian, Centenas de crianças abusadas enquanto estavam ao cuidado de uma instituição do condado de Lambeth, revela um inquérito. A investigação sobre o abuso sexual infantil diz que o abuso ocorreu ao longo de várias décadas numa escala "difícil de compreender". No Daily Mirror, uma palavra que resume tudo: traídos.

Com direito a foto de capa no China Daily, a notícia que nos conta que "Mergulhadoras adolescentes destemidas ganham ouro para manter a seleção nacional na busca por medalhas"... e que deixa a China nos lugares cimeiros do top dos países mais medalhados.