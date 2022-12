© Plinio Lepri/AP

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola expressa pesar pela morte de Bento XVI, lembrando uma das passagens emblemáticas do discurso do Papa Emérito, em agosto de 2011, nas Jornadas Mundiais da Juventude, em Madrid.

"Não tenham medo do mundo, nem do futuro, nem das vossas fraquezas", foi o repto que o Papa lançou aos jovens, durante a vigília de oração. Foram estas palavras de Joseph Ratzinger que Roberta Metsola recuperou este sábado para manifestar a sua "tristeza" ao tomar conhecimento da morte de Bento XVI, dizendo que "a Europa está [hoje] enlutada" pela morte do Papa alemão.

Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen também veio expressar condolências a "todos os católicos", dizendo que a morte de Bento XVI é o um acontecimento que a "entristece".

Von der Leyen considera que a renuncia de Joseph Ratzinger em 2013, "quando as capacidades físicas diminuíram", representou um "sinal de força" que lhe permitiu "servir a igreja" através do "poder das suas orações".

As primeiras reacções europeias, à morte de Bento XVI, surgiram numa altura em que a União Europeia se assinala o final da presidência rotativa da União Europeia, saudando o trabalho desenvolvido pelo governo chego, liderado pelo primeiro ministro Petr Fiala que já veio também expressar "grande respeito" pelo Papa Emérito, agradecendo a possibilidade de o ter conhecido pessoalmente.

Petr Fiala destacando muito papel de Joseph Ratzinger enquanto "teólogo e intelectual", considerando mesmo que é "um das principais intelectuais da actualidade". O chefe do governo checo expressou ainda um grande apreço "pelas obras teológicas e filosóficas" de Joseph Ratzinger.

O antigos comissário europeu, Michel Barnier também recordou as palavras de Bento XVI, num discurso em Roma, "no primeiro dia do seu Pontificado, no qual sublinhou que "cada homem é necessário".