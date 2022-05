Por Ana António 03 Mai, 2022 • 21:55

As Nações Unidas anunciaram, esta terça-feira, a "retirada com sucesso" dos 101 civis que estavam nos túneis da fábrica Azovstal, na cidade ucraniana de Mariupol, numa operação conjunta com a Cruz Vermelha com destino a Zaporizhzhia e que foi acordada durante a visita de António Guterres a Moscovo e Kiev.