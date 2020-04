© Arquivo DN

Afinal, porque acabaram os Beatles? É a pergunta que, 50 anos depois, continua com várias respostas.

E de quem foi a culpa? Terá sido de Yoko Ono? Das carreiras paralelas dos quatro de Liverpool? Dos empresários? Dos negócios?

Para John Lennon, entrevistado em dezembro de 1970 pela Rolling Stone, a morte do empresário Brian Epstein, aos 32 anos, foi o principio do fim da banda.

Nesta altura, também Paul McCartney contou à BBC Radio que ficou muito deprimido com o fim dos Beatles, isolou-se na Escócia e pensou mesmo em desistir da música.

Acabou por processar os outros três elementos da banda, cortando relações com John Lennon, mas admitiu mais tarde que, antes de Lennon ser assassinado, falava com ele ao telefone.

Após a morte do empresário Brian Epstein, Paul McCartney queria que Lee Eastman, o pai da sua futura mulher, assumisse os negócios da editora da banda, que passava por problemas financeiros. Só que, os outros três memebros não foram na conversa porque queriam Allen Klein, na altura empresário dos Rolling Stones, no papel de chefe de negócios dos Beatles e que acabaria por arrecadar uma boa fatia dos lucros da banda.

Nesta altura, já circulavam boatos sobre uma possível separação, as tensões pessoais e artísticas eram enormes e o fim estava para breve. Mas faltava a última tentativa - uma atuação pública no telhado da Apple Records, em Londres, com um quinto elemento que poderia trazer a paz que faltava à banda. George Harrison chamou o teclista Billy Preston, mas sem resultado. Aqueles seriam mesmo os últimos 42 minutos dos Beatles ao vivo e que acabariam por ser interrompidos pela polícia.

O anúncio esperado foi feito a 10 de Abril de 1970 por Paul McCartney, faz esta sexta-feira 50 anos, e apenas numa frase na resposta à pergunta de um jornalista: "Pode dizer-se que os Beatles se separaram?" - "Sim, não voltaremos a tocar juntos", atirou.

Imprensa britânica reportava o fim dos Beatles, a 10 de abril de 1970 © DR

Na verdade, toda a gente sabia que os Beatles tinham acabado desde as gravações de Abbey Road, só que ninguém tinha coragem para anunciar ao mundo que deixou os Beatles, ou seja, que a festa terminou!

Ouça aqui o trabalho de César Santos e Miguel Silva sobre o fim dos Beatles, 50 anos depois

Meio século depois, dois dos "Fab Four" continuam com as suas carreiras - Ringo Starr e Paul McCartney, que vai participar no concerto "One World: Together at Home" , no próximo dia 18, que junta as maiores celebridades da música, com curadoria de Lady Gaga e atuações de Elton John, Eddie Vedder, John Legend, entre muitos outros. Todos em casa, num evento de solidariedade, transmitido para todo o mundo. A MTV Portugal vai fazer a transmissão em direto, à 1h00 da madrugada de 18 para 19 de abril.