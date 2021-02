Naomi Klein: "A nossa normalidade já era uma crise"

© Reprodução parcial da página 33 do jornal La Vanguardia

Por Ricardo Alexandre 18 Fevereiro, 2021 • 10:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A nossa normalidade já era uma crise"... quem o diz é a escritora e ativista Naomi Klein numa entrevista que o diário catalão La Vanguardia publica hoje, onde a norte-americana afirma que "Biden foi um neoliberal, se hoje faz de Roosevelt é porque as forças o empurram". E diz outra coisa: diz que seria terrível, mas sem a pandemia, Trump teria ganho e seria novamente presidente.

Mas a manchete deste diário está relacionada com as negociações para formar uma maioria de governo na Catalunha... a ERC abrevas negociações com a Esquerda, isto é, com a CUP candidatura de unidade popular e com o Podemos na Catalunha - o chamado Comuns - para pressionar o Xunts, o partido independentista liderado por Carles Puigdemont. O jornal em catalão Ponto + também traz essa manchete, "negociação aberta".

Neste jornal a foto de capa é dos confrontos, pela segunda noite consecutiva, em Barcelona e noutras cidades, entre manifestantes e a polícia por causa da prisão do rapper Hásel, o tal que está acusado de atentar contra a bandeira e contra a monarquia... ontem ficou-se a saber que uma manifestante perdeu um olho na sequência de um disparo da polícia catalã.

Com foto na capa o El País também dá conta destes protestos: centenas de jovens enfrentam a polícia com pedras e paus.

No governo central espanhol há um "choque aberto entre o PSOE e o Podemos por causa da lei de igualdade", lemos na manchete do El País... há posturas distantes, entre os parceiros de coligação, sobre não discriminação e aborto.

No Voz da Galiza, "a pressão assistencial continua alta, mas baixa o número de internados em UCIs. Há também um alívio com a desescalada parcial, que este diário galego ilustra com uma foto na capa em que mostra duas estudantes na biblioteca central de Vigo, após a reabertura dos espaços culturais.

No USA Today, enquanto as restrições aliviam, o país teme uma quarta vaga com as mutações do vírus...

A China "empresta mão amiga às nações"... está na manchete do China Daily que afirma que o país vai entrar numa nova fase da cooperação para o desenvolvimento...

Enche a capa da revista francesa L"Express que mostra o planeta entre dois pauzinhos, pronto a ser comido. No título, "A hora chinesa"... um ano depois do início da pandemia, a demonstração de força de Pequim.

No Fígaro, face ao cibercrime a França endurece a sua defesa... Macron apresenta esta quinta-feira um plano para elevar o nível geral de proteção dos atores públicos e privados, cada vez mais confrontados com ataques informáticos. O planeta vermelho também em destaque neste diário francês; "A NASA tenta uma aterragem de alto risco em Marte".

O jornal O País, em Angola, diz-nos hoje que os EUA elogiam a luta de João Lourenco contra o poder das elites. É uma nota do Departamento de Estado em que são destacados os sucessos da presidência angolana: a luta contra o poder das elites, denúncia e acusação de antigos funcionários do estado e uma nova lei de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.