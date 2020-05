NASA confirma: Tom Cruise a um passo de filmar no espaço

© Chris Delmas/AFP

Por Cláudia Arsénio com Francisco Nascimento 06 Maio, 2020 • 14:20

Missão Impossível? Tudo indica que não. Tom Cruise pode estar, literalmente, a caminho do espaço. O ator, que já esteve no futuro, em filmes como "Relatório Minoritário" ou " Oblivion", está prestes a tornar-se no primeiro a filmar para lá do planeta Terra.

O administrador da NASA Jim Bridenstine acaba de confirmar no Twitter que estão "entusiasmados por trabalhar com Tom Cruise num filme rodado na Estação Espacial Internacional". A mensagem foi, entretanto, partilhada pela NASA, que acrescenta que a agência norte-americana precisa "que se inspire uma nova geração de engenheiros e cientistas, capazes de tornar reais os ambiciosos planos da agência espacial."

A NASA espera que o filme seja um forte incentivo ao recrutamento, tal como acontece com a Força Aérea, desde 1986, por causa do filme "Top Gun", também protagonizado por Tom Cruise.

A notícia começou a agitar as redes sociais na terça-feira à noite, depois do site dedicado ao cinema "Deadline" ter anunciado que Tom Cruise queria fazer um filme de ação e aventura no espaço.

A informação adianta que Elon Musk se juntou ao ator nesta aventura. Tudo indica que o filme terá a parceria da SpaceX. A empresa de Musk dedica-se a sistemas aeroespaciais e serviços de transporte espacial.

Os detalhes sobre o filme ainda não são conhecidos, mas sabe-se que não se trata da saga "Missão Impossível". Por enquanto, também ainda não há nenhum estúdio associado à produção, apenas a certeza que o filme pode entrar diretamente para a história do cinema.