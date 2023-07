National Geographic deixa de estar nas bancas a partir de 2024

Ao todo serão 19 os trabalhadores que vão sair, incluindo os do departamento de áudio da revista © Miguel Sousa/Global Imagens (arquivo)

A administração da National Geographic decidiu que a revista vai deixar de ir para as bancas a partir do próximo ano com exceção das edições especiais, que vão permanecer disponíveis nos pontos de venda físicos.

A aposta é agora no online, mas os assinantes vão continuar a receber uma cópia mensal da publicação. A nova estratégia adotada prevê que a revista passe apenas a contar com jornalistas a título de freelancer, que colaborem esporadicamente, reduzindo assim o número de profissionais nos quadros da empresa.

Em setembro do ano passado, seis editores foram demitidos, uma medida que se alargou aos últimos redatores em funções. Ao todo serão 19 os trabalhadores que vão sair, incluindo os do departamento de áudio da revista.

O redator principal, Craig Welch, anunciou que esta semana escreveu o último texto para a National Geographic. Numa publicação no Twitter, o jornalista diz que foi uma "honra" fazer parte da revista, sublinhando que trabalhou com "profissionais incríveis e que contou histórias importantes e globais".

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature-my 16th, and my last as a senior writer.



NatGeo is laying off all of its staff writers.



I"ve been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It"s been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z - Craig Welch (@CraigAWelch) June 28, 2023

Também a jornalista Nina Stroklick, que trabalhava na publicação desde 2015, escreveu na rede social Twitter que teve uma "sorte inacreditável" em ser uma das pessoas que fez parte do "último grupo de redatores da histórica revista".

It"s been an epic run, @NatGeo. My colleagues and I were unbelievably lucky to be the last-ever class of staff writers-certainly the coolest job I"ll ever have, and possibly among the coolest to ever exist. Now onto the next thing! Open to all weird/fun/interesting ideas. pic.twitter.com/aFNPRSDyt0 - Nina Strochlic (@NinaStrochlic) June 28, 2023

Em 1980 a National Geographic contava com 12 milhões de vendas, apenas nos EUA. Já no final do ano passado, a publicação registava 1.800 milhões de compradores em banca. Estes números correspondem a uma pequena percentagem nas contas da empresa que em 2015 vendeu a maioria das ações à 21st Century Fox e que, entretanto, foi comprada pela Disney em março de 2019.