NATO avisa que a pandemia "vai levar tempo"

Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg © NATO

Por José Milheiro 01 Abril, 2020 • 13:40

A Aliança Atlântica, que reune esta quinta-feira os ministros dos negócios estrangeiros num encontro à distancia, o quer acontece pela primeira vez na história da organização, apela à participação solidária das Forças Armadas de todos os estados membros no combate à pandemia mas sem esquecer o combate ao terrorismo do Estado Islâmico e de outros grupos.

Num contacto com os jornalistas esta quarta-feira, o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg avisa que a Pandemia vai levar tempo. "Vai haver a necessidade de apoio por um longo período de tempo. As Forças Armadas fizeram parte da resposta desde o início apoiando os esforços civis mas espero que as capacidade militares estejam presentes nas próximas semanas e meses".

Neste cenário de pandemia o objetivo da NATO é "ajudar as autoridades civis, ajudar os sistemas de cuidados de saúde a combater o vírus e a lidar com as consequências desta crise".

Jens Stoltenberg diz que "o pessoal militar está a ajudar e muito em várias frentes, desde o controle de fronteiras, até à desinfeção de zonas públicas, e fornecendo hospitais de campanha".

Nesta conferência de imprensa foi ainda anunciado que "um avião militar turco saiu da Turquia com equipamento médico com destino a dois aliados da NATO, a Espanha e Itália depois de um pedido do Centro de Coordenação e Resposta a Catástrofes".

Por outro lado, questionado pelos jornalistas se a organização estava a lidar com um caudal muito grande de contra informação proveniente de países como a Rússia ou a China, Jens Stoltenberg adianta que não acredita que a melhor resposta à propaganda seja propaganda.

"Penso que a melhor resposta à propaganda sejam os factos, seja a verdade e a NATO vai continuar a fornecer factos", promete o secretário-geral da Aliança Atlântica.