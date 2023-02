NATO elogia plano do Japão para aumentar orçamento para a defesa

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg © Stephanie Lecocq/EPA

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, elogiou esta quarta-feira o Japão por decidir duplicar o orçamento militar nos próximos cinco anos, referindo que este é um compromisso do país com a segurança num mundo volátil.

A revisão da doutrina de defesa do Japão, anunciada no final de 2022, torna-o "ainda mais" um parceiro "pela paz", disse Stoltenberg.

"Estou feliz que o Japão esteja a planear atingir a referência da NATO de 2% do PIB [produto interno bruto] gasto em defesa", notou o responsável, num discurso na Universidade Keio, em Tóquio.

Durante décadas, o Japão limitou os gastos militares a cerca de 1% do PIB, mas o Governo do primeiro-ministro, Fumio Kishida, aprovou uma revisão da doutrina da defesa, em dezembro, na qual prevê um aumento para 2% do PIB até 2027.

"Isso demonstra que o Japão leva a sério a segurança internacional", constatou Stoltenberg.

As crescentes ameaças da China e da Coreia do Norte, bem como a invasão russa da Ucrânia, tornaram o aumento dos gastos militares do país mais popular entre a população japonesa.

Stoltenberg salientou que a NATO não olha para a China como adversária, mas que a pressão crescente e as ambições militares de Pequim são um problema que precisa de ser resolvido.

Perante a plateia na Universidade Keio, o norueguês sublinhou que Pequim está a investir cada vez mais em armas nucleares e mísseis de longo alcance, de forma não transparente e abdicando do diálogo sobre o controlo de armas atómicas.

O líder da NATO sublinhou ainda que a guerra liderada pela Rússia na Ucrânia é um problema global que também afetou o ambiente de segurança na Ásia.