NATO está a monitorizar rebelião do grupo Wagner

Por Lusa 24 Junho, 2023 • 10:48

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) está a monitorizar a rebelião do grupo paramilitar Wagner na Rússia, disse este sábado à Lusa a porta-voz da Aliança Atlântica.

"Estamos a monitorizar a situação", referiu a porta-voz da NATO, Oana Lungescu, numa resposta enviada à Lusa.

O chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, reivindicou este sábado a ocupação de Rostov, cidade-chave no sul da Rússia para guerra na Ucrânia, e apelou a uma rebelião contra o comando militar russo, que acusou de atacar os seus combatentes.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou a ação do grupo paramilitar de "traição", afirmando tratar-se de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição, garantindo que não vai deixar acontecer uma "guerra civil".

Prigozhin acusara antes o Exército russo de atacar acampamentos dos seus mercenários, causando "um número muito grande de vítimas", acusações negadas pelo Ministério da Defesa da Rússia.

As acusações de Prigozhin expõem profundas tensões dentro das forças de Moscovo em relação à ofensiva na Ucrânia.