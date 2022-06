NATO inicia processo formal de adesão da Finlândia e Suécia

Mevlut Cavusoglu, Jens Stoltenberg; Recep Tayyip Erdogan e Sauli Niinisto © EPA

Por Lusa 29 Junho, 2022 • 14:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A NATO iniciou esta quarta-feira o processo formal para a adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica, na cimeira que está a decorrer em Madrid.



"Decidimos hoje convidar a Finlândia e a Suécia para se tornarem membros da NATO e concordámos em assinar os protocolos de adesão", lê-se na Declaração da Cimeira de Madrid, um texto subscrito pelos 30 chefes de Estado e de Governo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês).



O texto foi divulgado no final da primeira sessão de trabalho da cimeira, que reuniu os líderes dos atuais 30 países membros da aliança militar.



A Turquia retirou na terça-feira o veto à adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, após semanas de negociações e no final de um encontro entre os Presidentes finlandês e turco e a primeira-ministra sueca.