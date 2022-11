NATO não culpa Ucrânia por "acidente" na Polónia, ainda a polémica entre Costas e outros destaques TSF

António Costa © Carlos Pimentel/Global Imagens (arquivo)

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pelo míssil que caiu na Polónia e que matou duas pessoas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou que as análises preliminares indicam que o projétil que caiu em território polaco se trata de um míssil de defesa aérea proveniente da Ucrânia.

O Presidente da Polónia admitiu que o míssil "tenha sido lançado pela Ucrânia" devido a um "acidente infeliz".

Os habitantes da aldeia polaca Przewodow, próxima da fronteira com a Ucrânia, continuam em choque após a explosão do projétil.

Pode acompanhar todos os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia aqui:

Continua a polémica entre António Costa e Carlos Costa. O primeiro-ministro garante que a história "vai esclarecer" toda a polémica sobre a alegada pressão para manter Isabel dos Santos no Banco BIC, revelada pelo antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, no livro "O Governador".

Já Mário Centeno criticou o que diz ser o hábito de reescrever a história com dados censurados.

Por sua vez, o presidente do PS rejeitou pressões do primeiro-ministro ao Banco de Portugal, defendeu que foi António Costa quem "libertou" o BPI de Isabel dos Santos e culpou o executivo de Passos Coelho pelo processo no Banif.

Em destaque está também a subida das taxas de juro que, segundo Mário Centeno, deve fazer-se sentir nos depósitos. O governador do Banco de Portugal deixou, por isso, um apelo aos bancos.

Por causa da guerra na Ucrânia e da dependência energética, com um quadro macroeconómico cheio de incertezas, Mário Centeno alertou ainda que a recessão pode estar a caminho.

Por fim, a NASA lançou com sucesso o foguetão Space Launch System para a missão não tripulada à Lua Artemis I, após lançamentos sucessivamente adiados devido a problemas técnicos ou condições meteorológicas adversas.