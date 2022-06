NATO vai definir Rússia como "a maior ameaça direta à segurança"

NATO deverá definir a Rússia como a sua maior e mais direta ameaça © EPA

Na véspera da cimeira de Madrid, o secretário-geral da NATO espera que ainda haja "progressos" no impasse sobre as candidaturas da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica.

A falar em Bruxelas, na Sede da NATO, Jens Stoltenberg disse que os aliados vão debater em Madrid o futuro conceito estratégico da organização, que passa principalmente pelo reforço da prontidão militar a leste, na sequência da guerra na Ucrânia, definindo "a Rússia como a principal ameaça"

Stoltenberg disse que espera "uma cimeira transformadora", embora na declaração em que fez a habitual antevisão, na véspera de uma cimeira, o secretário-geral da NATO não tenha alimentado as expectativas sobre os resultados a alcançar em Madrid.

"Pretendemos que haja progressos em relação às candidaturas históricas da Finlândia e à Suécia para adesão à NATO, ao mesmo tempo que nos certificamos que todas as preocupações de segurança são levadas em conta", afirmou.

Em Ankara, o presidente Tayyip Erdogan tem reiterado a oposição à entrada dos dois países escandinavos na Aliança Atlântica, alegando que "a Finlândia e Suécia abrigam membros o Partido dos Trabalhadores do Curdistão", uma organização que a Turquia classifica como terrorista.

"Falei com o presidente Erdogan no sábado e vou encontrar-me com a primeira-ministra sueca ainda hoje", avançou, declarando-se "satisfeito" que o presidente turco, a primeira-ministra finlandesa e a primeira-ministra sueca tenham aceitado o convite para se encontrarem em Madrid amanhã.

Um dos focos da Cimeira da NATO em Madrid é a discussão do novo conceito estratégico da Aliança Atlântica.

"Vamos reafirmar compromisso com o combate ao terrorismo, abordar a crise alimentar provocada pela invasão russa da Ucrânia, e considerarmos a nossa resposta ao aumento de influência da Rússia e da China a nossa fronteira a sul", frisou.

"Vamos reafirmar que a espinha adorar transatlântica continua a ser o alicerce da nossa segurança", afirma Stoltenberg.

O secretário-geral da Aliança Atlântica disse ainda que espera que a NATO alcance um total de "300 mil militares em prontidão máxima", sendo que 40 mil estão sob o comando direto da organização.

"O nosso novo conceito vai guiar-nos numa era de concorrência estratégica. Espero que fique claro que os aliados consideram a Rússia como a maior ameaça direta à nossa segurança", declarou o secretário-geral da Aliança Atlântica, acrescentado que vão "pela primeira vez" abordar "as ameaças que Pequim coloca aos interesses e valores" ocidentais.

