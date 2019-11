Por Gonçalo Teles 15 Novembro, 2019 • 17:51 Partilhar este artigo Facebook

Dois coelhos suspensos no ar e capturados a preto e branco valeram ao fotógrafo húngaro Csaba Daróczi o primeiro prémio do concurso Nature Photographer of The Year, que lhe valeu três mil euros.

Segundo o site do concurso , em 2019 participaram fotógrafos de 73 países. Foram enviadas 14 mil imagens, todas elas analisadas pelo júri.

Veja a fotogaleria para ficar a conhecer os vencedores de cada categoria.